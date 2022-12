Paulo Londra entregó a Messi el premio MVP tras el Argentina vs Australia: "Dios bendiga esa zurda"

Paulo Londra, rapero y cantante argentino, fue el encargado de otorgar a Lionel Messi el reconocimiento como MVP tras el partido entre la Albiceleste y Austrialia de los Octavos de Final en Qatar 2022.

El intérprete de 'Ojalá' compartió el momento en su cuenta de Instagram y dedicó unas palabras a La Pulga.

"No lo puedo creer estas cosas son las que me hacen cada día decir le debo a todo a Dios por los lujos que me permite vivir, sos luz Leo un ejemplo de jugador y de persona, te amo y Dios bendiga esa zurda siempre. El balón al diez para que se arme otro lío".

Es un distinto este tipo como no lo van amar a Messi y dicen que solo es futbol despues de tanta emocion y euforia tiene un segundo para Paulo Londra! pic.twitter.com/pOOooRActM — Argentinos Somos (@ArgentinoSomos) December 4, 2022

La leyenda de la Selección Argentina anotó en el partido contra los Socceroos, al igual que su compañero Julián Álvarez, consiguiendo el pase a Cuartos de Final en la Copa del Mundo.

El próximo partido de los dirigidos por Scaloni será ante Países Bajos el viernes 9 de diciembre a las 13:00 horas de México.

