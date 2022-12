Canelo Álvarez: Afición argentina, con opinión dividida tras polémica con Messi

La polémica que desató Canelo Álvarez en su cuenta de Twitter sobre un video de Messi en donde supuestamente se ve pisando una playera de la Selección Mexicana traspasó fronteras.

Minutos antes de que Argentina enfrentara a Australia en los Octavos de Final de la Copa del Mundo, AS realizó una pequeña encuesta en donde les preguntaban a los argentinos que opinión tienen de Canelo Álavarez después de la polémica que desató contra Messi.

“Yo creo que se calentó, no vio bien el video, están bien aceptadas las disculpas”, comentó un seguidor argentino. Por su parte, una aficionada comentó, “ a Messi lo quiero un montón y si me enojó, me pareció exagerado, aceptó su error y pidió disculpas, todo bien”, argumentó.

Sin embargo, existieron mensajes divididos, “es un bocón no sabe nada”, expresó un fan argentino, por otra parte existieron mensajes de enojo y burla contra el boxeador, “ha quedado súper mal, le vamos a mandar a Maidana”, “yo no lo conozco, no se quién es”, concluyó un admirador de Lío.

