Peláez ante la salida de Yon de Luisa de la FMF: 'Lamentablemente es un desmadre'

Ricardo Peláez, actual analista de futbol de televsión, se mostró bastante molesto por el hecho de que en mayo saldrá el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa.

Peláez declaró en un programa de la cadena TUDN que es increíble que los dueños del balón en México estén haciendo las cosas mal y que no puedan mostrar unión después del fracaso de Qatar 2022.

"Cuando vienes de un fracaso como lo que pasó en el Mundial esperas que las cosas cambien para bien, que nos organicemos para mejorar y resulta que todo sale peor como estaba", comentó Peláez sobre las decisiones que se han tomado en los últimos días en FMF.

Además, el exdirectivo afirmó que ""Estamos peor que nunca, que no nos ponemos de acuerdo, que no nos podemos organizar y no podemos gestionar una comunidad entre todos. Es difícil. Del lado del micrófono es más fácil cuestionar cosas cuando no tenemos información, empezamos a especular cosas. Lamentablemente mi conclusión es que esto es un desmadre".

Yon de Luisa seguirá en su puesto hasta el mes de mayo, cuando se termine el periodo, ya que no se habrá de reelegir como presidente de la FMF para el siguiente ciclo mundialista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - FMF CONFIRMÓ SALIDA DE YON DE LUISA COMO PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE FUTBOL