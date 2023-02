Selección Mexicana Femenil se coronó en la W Revelations Cup 2023 ante Colombia

La Selección Mexicana Femenil es la Campeona de la W Revelations Cup 2023, luego de haber empatado a uno con Colombia, por lo que no fue por goles sino por criterio de menos tarjetas amarillas como se definió al ganador y por ello la copa se la quedó el Tricolor.

El técnico Pedro López quien apenas tiene cuatro juegos al mando de México, echó mano de sus mejores elementos para así poder imponer condiciones y así poder dejar la copa en México.

Pero enfrente tenían al rival más peligroso de la W Revelations Cup: Colombia, selección que sí estará en el Mundial Nueva Zelanda-Australia 2023. Y justamente fueron las sudamericanas quienes pegaron primero; a los 13 minutos y con la portera mexicana Cecilia Santiago distraída y adelantada, Catalina Usme, histórica jugadora colombiana, puso adelante a su equipo.

Ya luego México, pese a no haber hecho mucho para anotar, Stephenie Mayor aprovechó un error de la defensa colombiana, disparó y el marcador se empató a uno.

Para la segunda mitad Colombia no dejó de pisar el área mexicana e incluso en varias ocasiones perdonó, pero evidenció las carencias verdes en la defensa; sin embargo, el equipo mexicano no decayó y siguió intentando, pero el ataque no tenía ni fuerza ni contundencia.

Ya en la recta final, el Tricolor tuvo en las colombianas un vendaval que la portera Cecilia Santiago alcanzó a detener, y con el silbatazo, tras un arbitraje riguroso, México dejó la W Revelations Cup 2023 en el territorio nacional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA SUB-17 VOLVERÁ AL MUNDIAL TRAS VENCER A EL SALVADOR