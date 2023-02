Alejandro Irarragorri sobre fracaso en Qatar 2022: 'Yo no tuve nada que ver en el proceso anterior'

El presidente del Consejo de Administración de Orlegi Sports, Alejandro Irarragorri, aseguró que él no tuvo nada que ver en el proceso anterior de la Selección Mexicana, que fracasó en el Mundial de Qatar 2022 al quedar eliminado en la Fase de Grupos.

Considera que el gran error que cometió la FMF y el exentrenador Gerardo Martino fue no tener un acercamiento con los 18 clubes de la Liga MX.

"Yo no tuve nada que ver en el proceso anterior. El presidente de la federación es el responsable del manejo y él tendrá que reportar los resultados, sean buenos, medianos o malos. El fracaso del proceso pasa en que no hubo gestión, no se dio seguimiento. El proceso de cercanía con los clubes es una parte muy importante y hubo una lejanía muy grave", contó en conferencia de prensa.

"Uno de los grandes dolores que la afición y los medios compartimos, son los resultados de la Selección Nacional. Pienso que se ha mezclado de una forma no positiva lo que es la liga y o que es la federación", agregó.

Ahora que es uno de los miembros con más peso en el Comité de Selecciones, espera que Diego Cocca haga un buen trabajo al mando del Tri de cara al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

"Él tiene el currículum y el conocimiento. Se puede acercar a los clubes para hacer un bloque de unión. La afición quiere una selección que les represente, más allá de los resultados", finalizó.

