Perro Bermúdez sufrió "grilla" en Televisa para quitarlo de las narraciones del Tri

Enrique 'Perro' Bermúdez recordó para el podcast 'Reporteros del Tri' cuando fue 'víctima' de una "grilla" por parte de un grupo en Televisa que intentó quitarle la narración de los partidos de la Selección Mexicana.

La leyenda destacó que sus detractores no contaron con el buen posicionamiento que este tenía ante el público, pues es autor de varias frases que marcaron una época y hasta la fecha acompañan las jugadas del futbol mexicano.

“Me hicieron grilla, tú lo sabes, me hicieron bastante grilla. Sobre todo me quisieron quitar a la Selección Nacional y no pudieron, no pudieron. Yo puedo ser el mejor o el peor, eso lo decide el público, pero tengo algo que me hace destacar un poquito, soy diferente, tengo un sello diferente a los demás”, comentó.

Bermúdez reconoció que el cariño de los aficionados fue el que lo mantuvo al frente de los juegos del Tri: "Soy muy humilde, pero ¿sabes qué?, me quiere mucho la gente", sentenció.

Qatar 2022 será el último Mundial para el narrador que cubrió 12, contando este, en su trayectoria profesional.

