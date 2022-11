Pietrasanta explotó contra Higuera: 'Me encabr…nó lo de 'hay niveles', que me dijo el aguacatero'

Recordó disgusto con Higuera. Jorge Pietrasanta, cronista y panelista de ESPN, reveló el momento desafortunado que tuvo con José Luis Higura, exdirector deportivo de las Chivas, durante un programa de Futbol Picante, donde lo ‘menospreció’.

Fue en el podcast Desde la Reda que el exnarrador de TUDN reveló el momento en que Higuera le negó un saludo previo a una transmisión y después, ya al aire, le dijo que no estaba al nivel de los demás en el panel.

“Nos peleamos y lo que a mí me encabronó fue cuando al aire me dijo: ‘Hay niveles’. Antes de entrar al programa saludó a José Ramón (Fernández) y a todos los demás, a mí no. Ya estando al aire no recuerdo qué le dije y me contestó: ‘Hay niveles’, sabiendo perfectamente que se refería a que yo no era de su clase”, recordó Pietrasanta.

Asimismo, Jorge criticó fuertemente a José Luis, quien se dedica al ‘oro verde’, y por dejar a Chivas para irse al Atlético de Morelia, pues tiene otro tipo de intereses como el aguacate.

“Su famoso Chivas TV no es nada. ¿Dónde está Higuera ahora? Pregonó mucha afición a las Chivas, pero ya vimos que no era eso. Ahora anda en Atlético Morelia porque sus intereses están en otras cosas como el aguacate, hacer negocio con eso que llaman el oro verde”.

Finalmente, Jorge Pietrasanta dijo que se ha encontrado un par de ocasiones a José Luis Higuera y que lo saluda solo por educación, pues no tiene algún interés en tener alguna relación con él.

