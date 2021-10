Pollo Ortiz: 'No estaba listo para narrar a la Selección en Televisa'

Tras cerca de 10 años trabajando para la cadena de deportes de Televisa, Raoul 'Pollo' Ortiz salió de la televisora de San Ángel con rumbo a Fox Sports y tras unos años en la cadena estadounidense, el narrador llegó a TNT Sports en este 2021.

Ahora como un relator más experimentado, el Pollo es uno de los rostros principales de la cadena que transmite en exclusiva la UEFA Champions League; sin embargo, el comunicador recordó que en su momento en Televisa le dieron una responsabilidad muy grande, narrar a la Selección Mexicana en un Mundial, Brasil 2014.

"Honestamente pregunté a qué iba y me dijeron que a narrar, pero les dije que ya iban el Perro Bermúdez, (Jorge) Pietrasanta y Paco Villa. Solo respondieron: 'Ya verás, luego te explicamos'. Así empezó mi primera de dos etapas narrando a la Selección Mexicana, fue de manera muy sorpresiva, incluso injusta con muchos otros (colegas) e injusta con mi trayectoria porque claramente no tenía los galones para estar narrando a la Selección, pero qué esperaban, no iba a decir que no a la oportunidad", reveló Ortiz en entrevista con Antonio de Valdés.

Incluso el Pollo rememoró cuál fue su primer partido del Tricolor narrado, uno de no muy gratos recuerdos, pero que a partir de ahí tomó el impulso para ser uno de los protagonistas de TUDN.

"Mi primer juego narrando Selección Mexicana fue contra Honduras, aquel que perdió en el Estadio Azteca porque todos ustedes (talento de TUDN) se habían ido a Brasil a hacer promocionales de la Copa Confederaciones. Pasaron algunos días y un jueves en el que yo jugaba póker con amigos de la universidad me llaman de la oficina de Televisa para preguntarme si tenía Visa y pasaporte, les dije que sí y me avisaron que salía en tres horas para Río de Janeiro", explicó el relator.

