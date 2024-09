El motivo por el cual Taylor Swift se ausentó del juego entre Kansas City Chiefs y Atlanta Falcons

Una de las mayores ausencias en la Semana 3 fue Taylor Swift, quien no viajó para el partido entre los Kansas City Chiefs y los Atlanta Falcons, en el Mercedes-Benz Stadium. Fue el primer partido de Travis Kelce y compañía fuera del Arrowhead Stadium, por lo que tuvo sentido que la cantante no asistiera.

Sin embargo, varios de sus fanáticos esperaban verla alentando a su novio en su tercera victoria en el arranque de la actual temporada de la NFL, ya que incluso se dijo que sí había apartado una suite para el partido. Pero la artista nunca llegó al inmueble, en el cual el ala cerrada de Kansas City atrapó cuatro pases para 30 yardas.

De acuerdo con The Sun, Taylor no pudo asistir al juego porque ya tenía un compromiso previo definido con diferentes amistades. "Ir al partido en Atlanta no fue posible".

"Porque tenía una cita programada con algunos amigos, como Gigi Hadid, con quien pasó tiempo el fin de semana, y otros amigos que no había visto en mucho tiempo. Ella quería pasar un rato con ellos antes de regresar a la gira pronto. Pero planea regresar al próximo juego para apoyar a Travis", declaró una fuente al medio mencionado.

Después de su gira por Europa, Swift tuvo una pausa de dos meses y se reanudará la gira en el Hard Rock Stadium, en Miami, el próximo 18 de octubre. Antes de ello, los Chiefs visitarán a Los Angeles Chargers este domingo para después recibir a los Saints de Nueva Orleans el lunes 7 de octubre.

