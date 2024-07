Presidente de la AFA se vuelve viral por video recibiendo un masaje en la cabeza

En el amplio espectro de rarezas que pueden ocurrir en un partido de futbol, este martes se vivió una escena insólita durante la Semifinal de la Copa América entre Argentina y Canadá. Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), protagonizó un video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El video muestra a un hombre secando la cabeza de Tapia con una toalla, pasando por su nuca y orejas. El encargado de esta curiosa tarea es Luciano Miguel Nakis, quien, con 46 años, es el presidente del club Deportivo Armenio y está al mando de la delegación argentina en la Copa América.

El calor intenso del MetLife Stadium, donde la Albiceleste estaba asegurando su pase a una nueva final tras vencer a Canadá, llevó a Nakis a cumplir con esta peculiar función para evitar que Tapia sufriera más debido a las altas temperaturas.

¿Qué dijo Claudio Tapia después de que el video se hiciera viral?

‘Chiqui’ Tapia, tras la viralización del video, comentó entre bromas que había estado enfermo, pero que no quería perderse el partido de la selección argentina. “Estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme”, reveló en su cuenta de X.

¿Un limpia nucas para el Chiqui?

El presidente de la AFA nunca se atrevió a tanto. Y había que superar a Don Julio. pic.twitter.com/qgIqMqRO78 — Fernando Palomo ESPN®️ (@fernandopalomo) July 10, 2024

