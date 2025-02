Prometida de Josh Allen 'se burla' de los rivales de los Bills en el Este de la AFC

Hailee Steinfeld, actriz y prometida del quarterback estrella de los Buffalo Bills, Josh Allen, ha desatado risas y controversia con un comentario mordaz sobre la división AFC Este. En una interacción reciente que se hizo viral, Steinfeld respondió a la pregunta “Nombra los cuatro equipos de la división AFC Este” con una frase que no dejó indiferente a nadie: “Tienes los Buffalo Bills y los tres hijos de los Bills”.

El comentario, que parece haber sido dicho en tono burlón, hace referencia a los otros tres equipos de la división —los New England Patriots, los New York Jets y los Miami Dolphins—, sugiriendo una supremacía de los Bills sobre sus rivales. Aunque no está claro si las palabras de Steinfeld surgieron en una entrevista, una publicación en redes sociales o una conversación casual, los fanáticos no tardaron en reaccionar.

Legendary: #Bills QB Josh Allen's fiancée Hailee Steinfeld ROASTS the entire AFC East division:



“Name the 4 teams in the AFC East division.”



“You’ve got the Buffalo Bills and the Bills three sons.”



😭😭😭



Josh Allen is a lucky man. pic.twitter.com/S0Joe3SxlH

— Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) February 19, 2025