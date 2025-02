Los mejores memes de la eliminación del AC Milan ante el Feyenoord

Este martes el AC Milan, a pesar del gol tempranero de Santiago Giménez, quedó eliminado en la UEFA Champions League tras empatar ante el Feyenoord.

Después del empate, y la eliminación del cuadro rossonero, internet no perdió el tiempo y 'castigó' al equipo italiano después de quedar fuera en Champions League.

Let's all laugh at #Milan together #ChampionsLeague pic.twitter.com/TA01hML199

Santi Gimenez left Feyenoord to join Milan just for Feyenoord to knock him out the Champions League 2 weeks later 😂😂😂 pic.twitter.com/LA9TybTrHR

— Rich 🤍👑 (@Rm_rlx) February 18, 2025