Qatar 2022: Rogelio Funes Mori y la canción que resurgió por su llamado al Mundial

Las reacciones por la convocatoria de Rogelio Funes Mori con la Selección Mexicana para enfrentar el Mundial de Qatar 2022, no sólo reventaron las redes sociales en México, sino también en Argentina.

Y es que en el país sudamericano recordaron la canción que un aficionado le compuso al Mellizo durante su paso por River Plate en el que puso a duda su calidad como futbolista.

"No se confundan, no es que lo pifió. El campo en mal estado fue lo que le molestó. Y en la próxima jugada será el reflejo del sol. Él valía 8 millones mucho tiempo atrás, no es que sea insensible, es la triste verdad. Hoy ni en Mercado Libre lo quieren comprar.

Y un día, contra todo pronóstico, Rogelio Funes Morí fue convocado para jugar una Copa del Mundo. Es el momento de reflotar esta joya.pic.twitter.com/ge2gSLPpgY — Juan Manuel D'Angelo (@futboltrotters) November 14, 2022

"Desesperado pide patear el penal Se prepara Dios en una nube para atajar La hinchada quiere gritar el gol Y Funes Mori lo erró", reza la canción dedicada para Funes Mori.

El delantero argentino, nacionalizado mexicano, militó para River Plate de 2010 a 2013 antes de ser vendido al Benfica de Portugal.

Curiosamente, Funes Mori, con la Selección Mexicana, se medirá con la Albiceleste en la tercera Jornada del Grupo C el sábado 26 de noviembre.

