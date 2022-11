Qatar 2022: Maluma y Nicky Minaj harán dueto para la canción del Mundial

Se encargarán de la música. Este domingo inicia la Copa del Mundo de Qatar 2022, y previo a la inauguración del evento se dará a conocer la canción oficial de la justa mundialista para este año, donde Nicky Minaj y Maluma serán los encargados de cantarla.

Se tratará del sencillo ‘Tuko taka’, como reveló Maluma en el poster que compartió en sus redes sociales en las últimas horas, y además del reggaetonero y de la rapera, los acompañará Myriam Fares, interpreté de la música árabe y que nació en el Líbano.

Aún no se han dado a conocer más detalles de la colaboración para la canción oficial de la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero en redes sociales, como hace nunca hace falta, se presentaron las primeras críticas sobre los artistas, algunos celebran que haya inclusión de cultura latinoamericana y afroamericana, aunque otros no comparten y temen por las reacciones de la gente para ambos intérpretes.

“La van a cancelar”, “Amo a Nicky, pero no debió haber aceptado, la cultura de este país va en contra de los derechos de la comunidad LGBT, misma a la que pertenecen muchos de sus fans”, “Se viene un hit mundial”, “No me sorprende que Maluma apoye a un país homofóbico”, “Esto no me emociona”, señalan algunos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHECO PÉREZ Y VERSTAPPEN TUVIERON 'FRICCIÓN' TRAS EL GP DE MÉXICO QUE DESATÓ FURIA EN BRASIL