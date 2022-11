Checo Pérez y Verstappen tuvieron 'fricción' tras el GP de México que desató furia en Brasil

Se revelan detalles. Tras el conflicto entre Checo Pérez y Max Verstappen, Antonio Félix Da Costa, expiloto de Red Bull, dio a conocer la fricción que hubo entre ambos pilotos y que desató la ira en el Gran Premio de Brasil el domingo pasado.

Félix Da Costa, quien tiene una relación cercana y habló con Verstappen, señaló para Sport TV de Portugal, que todo inició en el GP de México, pues Pérez le pidió al equipo de las bebidas energéticas que lo dejaran ganar la carrera, lo que Max respondió con “ganará el que sea más rápido”.

Dicha respuesta no cayó del nada bien en Checo Pérez, y tras la carrera en el Circuito de la Ciudad de México la relación salió fracturada, por lo que el tapatío dejó de seguir en redes sociales al neerlandés, y después pasó el problema en Brasil donde Verstappen no dejó pasar a su compañero para sumar puntos en busca del Segunda Lugar del Campeonato de Pilotos.

La revelación de Da Costa, tras tener esa charla con Verstappen, aumenta más la incertidumbre que han mantenido el mexicano, el neerlandés y Red Bull, quienes no han señaló qué pasó en realidad y de qué hablaron tras la carrera en Interlagos.

Por su parte, Checo Pérez ya ha declarado que todo quedó entre el equipo y que tienen que demostrar su madurez como personas para poder tener buenos resultados para Red Bull.

"Obviamente estoy decepcionado, especialmente después de todo lo que he hecho. Pero estoy seguro de que todos somos adultos y avanzaremos como equipo. He hecho mucho por él en el pasado, no hay ningún secreto al respecto. Pero como digo, es bueno mantener esta discusión internamente, y seguir adelante como un equipo”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JULIO URÍAS, EN BUSCA DE CONVERTIRSE EN EL SEGUNDO MEXICANO EN GANAR EL PREMIO CY YOUNG