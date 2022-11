Checo Pérez: Mamá de Verstappen acusa de infiel al mexicano, aseguran medios

La madre de Max Verstappen, Sophie Kumpen, se habría unido a la polémica generada entre su hijo y el mexicano Sergio 'Checo' Pérez por lo sucedido en el GP de Brasil, según medios rusos y neerlandeses, al acusar al tapatío de serle infiel a su esposa.

Y es que los medios: Autoblog de Países Bajos y Autosports de Rusia, consignaron que Kumpen aseguró en redes sociales que después del Gran Premio de Mónaco, que Pérez ganó y es recordada por la épica fiesta que sostuvo para celebrar, el mexicano le fue infiel a su pareja.

"Y luego en la noche engañó a su esposa", habría redactado Kumpen en un comentario de una publicación de Instagram donde se recordaba que Pérez chocó de manera deliberada en la Q3 del GP de Mónaco afectando a Max Verstappen que tuvo que largar cuarto en el Principado.

La madre de Max diciendo que después tambien engañó a su mujer (refiriendose a Checo y a lo de Mónaco) PILLEN PALOMITAS QUE SE VIENE TELENOVELA pic.twitter.com/hii0DRy8ID — Latifi a CGR || María (@7nsua) November 14, 2022

En días recientes la cuenta de Twitter de la mamá de Max Verstappen fue suspendida y aún se desconocen los motivos.

Sin embargo, Pérez en su momento salió a aclarar cualquier malentendido sobre lo que sucedió en la fiesta de celebración por su triunfo en el Gran Premio de Mónaco, asegurando que él y su esposa estaban "más unidos que nunca".

"He visto los videos que han estado circulando sobre mí y tomo responsabilidad de ello. Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta.

"Para los que preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo. Y para los que solo quieren hacernos daño, les deseo lo mejor. Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto", redactó Pérez en su momento en Instagram.

