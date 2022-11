Karely Ruiz aceptó que ha salido con famosos: ‘Salí con un jugador de Monterrey’

Karely Ruiz, la modelo y celebridad de Internet, confesó que algunos famosos se le han acercado para pedirle una cita, incluso dijo que salió con un jugador de Monterrey, aunque no especificó de quién se trata.

“¿Para salir? Sí, pero no digo nombres”, mencionó Ruiz en una entrevista para el programa La Caminera. Aunque los conductores insistieron en que dijera un nombre, Karely se negó: “No, no puedo. Luego me queman a mí".

Aunque agregó que tuvo varias propuestas, trata de no salir con gente famosa, aunque un futbolista de Monterrey sí lo logro.

“Salí con un futbolista de Monterrey”, rescató con una sonrisa en el rostro. Pese a no darles apertura, no negó que sí chatea con ciertas celebridades.

