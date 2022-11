Papá de Raúl Jiménez 'explotó' al aire y exigió despido de Fernando Cevallos de Fox Sports

Este lunes se confirmó la convocatoria de Raúl Jiménez a la Copa del Mundo Qatar 2022, algo que causó alegría en la familia del jugador. Sin embargo, también sacó un pequeño resentimiento que tenía guardado Raúl Jiménez padre contra Fernando Cevallos, comentarista de Fox Sports, quien aseguró en días pasado que el jugador de los Wolves quedaría fuera de la lista.

Es por eso que Fox Sports Radio, el padre de Raúl, explotó contra Cevallos y no dudo en exigir a la cadena de televisión que despidieran a su periodista, pues consideró que es un ‘mentiroso’ y no esta a la altura de los demás compañeros del panel.

“Las mentiras no se valen en ningún programa, eso no, y si tu fuente no es confiable y si tú no lo has corroborado que es una en el periodismo que debe de ser que tengas comprobadísimo, así como lo dijo él, entonces no puedes lanzar esas

Lo único que te pido es que pidas una disculpa porque tu información de tu fuente te falló y si no, así como dicen ustedes con una facilidad que te corran”, sentenció el padre de Raúl Jiménez.

Fernando Cevallos no se retractó y aseguró que el ni mintió, pues era información de sus fuentes, por lo que no pidió ninguna disculpa, algo que molestó visiblemente más al padre de Raúl. Al finalizar el programa, el comunicador se pronunció a través de Twitter.

CRUCE ENTRE @FerCevallosF Y RAÚL JIMÉNEZ Luego de que se diera a conocer la lista definitiva de Gerardo Martino, tenemos opiniones divididas en #FSRadioMX pic.twitter.com/bSohimuz7n — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 14, 2022

SIN DISCULPA A RAÚL JIMÉNEZ Debate en #FSRadioMX sobre la información de @FerCevallosF pic.twitter.com/Y5KHkjnJMg — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 14, 2022

“¿Mentir? Nunca, periodismo es contar que los futbolistas que NO estarían en la lista de Qatar 2022 ya lo sabían cómo el Tata lo confirmó y adelantar el nombre de 5 bajas, coincidir en 4 y que la quinta aún no esté 100% recuperado… Entiendo que un papá siempre defienda a su hijo”, escribió Cevallos.

