Canelo Álvarez: Danna Paola pidió consejo al boxeador tras abrirse la ceja

Danna Paola sufrió un pequeño accidente durante su concierto en Guadalajara, en donde se abrió la ceja, por lo que no dudo pedirle ayuda a Saúl ‘Canelo’ Álvarez para saber como poder bajar la hinchazón y poder dar sus próximas concentraciones.

“Oye amigo, ¿qué hago en estos casos? Tengo mi primer auditorio nacional el miércoles”, fue el consejo que le pidió la cantante al boxeador mexicano.

A pesar de tener la cara lastimada, Danna Paola culminó su concierto como estaba establecido y dio todo por sus fans. Al finalizar, explicó lo sucedido y como le pasó el accidente.

"Me abrí la ceja, literal, no es broma. No sé si los de primera fila vieron. Estoy bien, se los juro. Cuando yo me hice hacia atrás, creo que me pegué con mi rodilla o algo así y se me empezó a inflamar el ojo. Dejé de ver y yo seguí".

