Cristiano Ronaldo sobre la muerte de su hijo: 'Nunca esperé ver eso'

Rompió el silencio. Cristiano Ronaldo sigue mostrando que no está feliz en el Manchester United, y ha hablado sobre lo malo que la ha pasado en Inglaterra, no solo en la cancha, si no en su vida personal también.

Fue en abril de este año cuando CR7 y su pareja, Giogina Rodríguez, perdieron a uno de sus hijos en el parto. Un momento duro en donde sobrevivió Bella Esmeralda, y que inició con mensajes de apoyo hacia Ronaldo y su familia.

Fue ahí cuando, los ‘rivales’, se unieron al minuto 7 para entonar ‘You’ll Never Walk Alone’, desde Anfield en un juego del Liverpool, lo que generó sorpresa y emoción en Cristiano Ronaldo.

“Nunca esperé ver eso”, confesó el portugués para Piers Morgan Uncensored. Al tiempo que señaló que en el Manchester United no se tomaron el tema con delicadeza. “El Manchester United no mostró empatía en absoluto y no me apoyó durante este momento difícil”.

Al final, en julio, Bella, gemela del bebé que perdió la vida al nacer, fue hospitalizada, lo que provocó que Ronaldo reportara más tarde con los Red Devils en la pretemporada, pretexto que utilizaron en su contra como no querer jugar más ahí, hecho que le hizo sentir “mal y dolido”.

