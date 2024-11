Quick Mendoza tacha de mentiroso a Ricardo Peláez durante su paso por el América

Casi 10 años han pasado tras el recordado título del América con Antonio Mohamed en el banquillo y Ricardo Peláez como directivo en 2014; sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas.

Recientemente ha reaparecido uno de los consentidos de los azulcremas Luis ángel ‘Quick’ Mendoza y ha destapado algunas anécdotas que han puesto en entredicho la veracidad con la que se manejó el ahora comentarista de ESPN.

“Pasaron muchas cosas en esa Liguilla. Todo empezó con la noticia de que Molina y yo estábamos intercambiados con Santos por Darwin Quintero, todo se hizo público en la Liguilla”, mencionó en entrevista con Edu Torres.

“Fuimos a hablar con Ricardo Peláez y nos dijo que todo eran chismes. Terminó el torneo y sí nos mandaron a Santos, Peláez nos dio su palabra de que no era cierto y sí fue”, resaltó.

Mendoza mencionó la situación que vivieron Mohamed y exdirector deportivo: “Tuvieron problemas y salió la nota de que Tony se iba porque venía Matosas, igual en plena Liguilla. Súmale el problema de Paul Aguilar con Mohamed, había mucha fricción en el ambiente”.

El exazulcrema resalta que después del partido ante Rayados en Semifinales, el ‘Turco’ le advirtió: “Mohamed vio que Ricardo estaba hablando conmigo y se acercó a decirme después: ‘A él (Peláez) no le creas nada, juguemos por nosotros’. Me dijo que me estaba echando mentiras”. recalcó una vez más.

