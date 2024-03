Ricardo Peláez negó acusaciones de Miguel Ponce: "Mi intención sí era renovarlo"

En octubre de 2023, en su pódcast, Miguel Ponce compartió detalles sobre la manera en la que se dio su salida de Chivas. En ese momento, el exjugador aseguró que el entonces director deportivo del Rebaño, Ricardo Peláez, no le dejó claro lo que iba a pasar con su futuro. Ponce aseguró que primero le había dicho que iban a renovarlo, pero que después no volvió a buscarlo, algo que Peláez negó de manera categórica.

"No. Así de sencillo. Mi intención sí era renovarlo; en el proceso que estuve, no lo pude renovar", aseguró el ahora analista de ESPN durante un programa de análisis de la televisora. Y enfatizó que no fue posible que, una vez que salió del Rebaño, la salida de Ponce se haya dado por indicación suya.

"Pero yo, dejar instrucciones en un equipo... Yo ya no voy a estar, ¿y van a seguir haciendo lo que yo diga? No. No tiene lógica", añadió Peláez, que además reconoció que el exfutbolista siempre fue muy profesional y no tiene nada que recriminarle. "Dejó todo en la cancha; unos técnicos lo ponían, otros no lo ponían. Pero mi intención siempre fue renovarlo".

De igual forma, señaló que desconoce por qué el exmediocampista sacó a la luz ese tema, pero insistió en que él no tuvo nada que ver con que no se renovara el contrato de Ponce. "¿Entonces cuando se vaya Hierro va a dejar instrucciones para el que siga? Esto es muy difícil", finalizó el exdirectivo de Chivas, Cruz Azul y América.

