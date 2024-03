José Riestra pone ultimátum a jugadores de Atlas: “Hay que evaluar quién quiere estar”.

El Presidente del Atlas, José Riestra aseguró que los últimos seis juegos que le restan al conjunto Rojinegro en el torneo serán determinantes para al continuidad de algunos jugadores, ya que tendrán que evaluar quienes podrán seguir en la institución.

“Tenemos seis fechas muy claras hacia adelante para demostrar quien quiere estar en este proceso, el proceso es lo que es, quien quiera estar porque al final esto es un juego de actores, son los que marcan la pauta, son los que aveces no brillan, y si lo hacen en otro lugar, o viceversa, depende mucho de todas las áreas, y ahí hay que evaluar quién realmente quiere estar, quien dice que quiere estar y con los hechos quien demuestra que quiere estar en este proceso”, señaló

De igual manera, reconoció que no está conforme no con los resultados ni las formas que se manejado en el equipo, motivo por el que recalco será el final del torneo cuando se haga una evaluación en general de quienes tienen que continuar en el proyecto.

“No estoy contento ni con los resultados, ni con las formas ni con la situación, veo momentos durante los partidos y los entrenamientos que nos acerca al proceso que queremos conseguir, por eso debemos evaluar al final del torneo quienes debemos y quienes no debemos continuar”, agrego.

Al final, puntualizó que en caso de no llegar a la meta de los 25 puntos será un fracaso motivo por el que ahora piensan en alcanzar la mayor cantidad de puntos en lo que resta del campeonato por el tema de cociente

“El objetivo clarísimo, así lo hablamos e hicimos el compromiso y si no lo hacemos hay que decirlo así de claro, no fuimos capaces de conseguir el objetivo y tenemos que decir que fue otro torneo donde fracasamos, sabemos qué hay un tema de cociente, debemos sacar la mayor cantidad de puntos para salir de esa zona que ante nos costó y hoy estamos de regreso. Si no llegamos a esos 25 puntos es claro que el objetivo no lo alcanzamos”, concluyó.