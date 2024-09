Rafa Puente confiesa su propuesta a la FMF para aumentar el espectáculo: “Ni me la pelaron”

Siguen las propuestas innovadoras para convertir al futbol mexicano en un mayor espectáculo y las ideas siguen surgiendo de la mente de comentaristas deportivos.

En esta ocasión, Rafa Puente reveló su propuesta para acabar con los partidos con empate sin goles y que llevaría a los equipos a buscar el gol con mayor decisión. El comentarista y analista de TUDN se mostró convencido de su talentosa propuesta.

Puente sugirió que se otorguen dos puntos al equipo que anotó primero en un caso de empate y un punto al que lo hizo posteriormente.

“Si hay empate con goles, el que metió el primer gol se lleva dos puntos y el otro uno. Siempre hay tres puntos en juego. Si hay empate se reparten dos y queda uno en el aire”, resaltó.

El analista fue cuestionado, si la idea ya fue enviada a la FIFA; y su respuesta fue sorprendente al asegurar que no hubo respuesta de otro organismo.

“No, no la he mandado. A la FMF sí pero ni me pelaron, a la FIFA no”, comentó entre risas durante un programa de Línea de 4.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REIMS SACA EMPATE Y FRENA EL PASO PERFECTO DEL PSG EN LA LIGUE 1