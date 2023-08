En el Podcast Mother Soccer, que es conducido por Miguel Gurwitz, Rodolfo Landeros, José Ramón Llaca y Santi Padilla contaron que en su paso por Televisa, José Ramón Fernández, quien entonces trabajaba en TV Azteca, era considerado "una especie de deidad satánica".

Uno de los presentadores contó que hubo una ocasión que uno de sus superiores lo regañó al ver que llevaba consigo el libro del reconocido comunicador.

"Un día llegué con el libro de José Ramón (Fernández) a Televisa, imagínate. Put... la que me metieron. Me decía: '¡Guarda esa madr...! ¿No sabes dónde estás?'. Y yo de 'Estoy leyendo el libro de José Ramón, no mam...' (Era) judas, así era en ese entonces. No era el anticristo, pero sí una especie de deidad satánica", mencionó.

Sin embargo, la rivalidad con la televisora del Ajusco no solo se limitaba a José Ramón. Miguel Gurwitz, quien también laboraba en Televisa en ese entonces, señaló que dentro de la redacción, a modo de juego, imitaban las narraciones de Christian Martinoli, algo que molestaba mucho a uno de sus jefes.

"Así como dice Christian (Martinoli) que ellos imitaban al 'Perro', cuando empezaron a ganarnos Christian y el Doctor (Luis García) en rating en la redacción de Televisa empezábamos a imitar a Christian. El señor de la esquina se ponía unas emput... Salía y nos decía: '¿Qué hacen?'. Pero sí se escuchaba al fondo de la redacción '¡Doctor!'", comentó.

