Christian Martinoli es un referente de la televisión deportiva mexicana contemporánea, pero hay varios partidos que TV Azteca no transmite, por lo que el narrador debe recurrir a la televisión para ver los partidos. Sin embargo, confesó que no escucha a nadie de Televisa, ni de ninguna otra televiosora.

"Los narradores de Televisa no los escuchó desde 2005, cuando José Ramón Fernández me dijo tenemos que competir contra el 'Perro' Bermúdez que nos está rompiendo la mad** todos los días y a mí ya me están presionando los eruditos del rating con este tema. Empieza a decir pend***, pero no le copies y de ahí para que yo no dijera algo inconscientemente que me gustara de otro narrador. Desde ahí no los escucho. Cuando estoy en mi casa, ya me acostumbre, puedo ver cualquier liga y no escucho, ya me acostumbré a ver los partidos sin audio. No te llenas de basura auditiva", expresó Martinoli.

Además, dejó entre ver que es muy superior en resultados de rating a lo que ha hecho la televisora de San Ángel, pues en un lapso de casi 23 años en Televisa han pasado 14 narradores para intentar destronar a Martinoli.

"El único comentario que puedo decir, es que, desde 2001 a la fecha, he compartido con Luis Omar Tapia, Jesús Humberto López, Emilio Fernando Alonso y Paco González. En ese lapso, en Televisa han pasado 14 narradores", añadió Martinoli.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DETIENEN A UNO DE LOS PRINCIPALES AGRESORES DE PARAMÉDICOS TRAS EL RAYADOS VS CRUZ AZUL