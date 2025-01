Ricardo Peláez mandó a terapia a Javier Alarcón tras la inminente salida de Anselmi

El tema de Martín Anselmi ha sido motivo de discusión, misma que ha escalado a niveles en donde hasta los analistas de las diferentes mesas de debate se han enloquecido por el caso de Anselmi.

La noche de este jueves, en la mesa de Futbol Picante, Ricardo Peláez, literalmente, mandó a terapia a Javier Alarcón, conocido seguidor y aficionado a la Máquina Celeste.

Peláez como directivo de Cruz Azul | MEXSPORT|@espnmx

"Lo que necesitas tú es una terapia, en serio, yo no más te digo, no importa lo que pensemos nosotros, ¿La afición de Cruz Azul no merece respeto? ¿No tienes una palabra? ¿No tienes un compromiso? Que salga y de la cara, que diga algo", comentó Peláez.

Recordemos que Martín Anselmi tenía contrato con el equipo celeste hasta 2027, rompiendo ese vínculo para irse a dirigir al Porto en la liga de Portugal.

