"Juega limpio, siente tu liga" es el eslogan de la Liga MX desde hace un par de años para combatir la violencia en el futbol mexicano. Pero la realidad es que eso no aplica siempre por completo y no solo en nuestro país. Ya sea a nivel profesional o amateur, en todo el mundo los futbolistas desarrollan el famoso "colmillo", con miras a sacar cierta ventaja o desesperar al rival.

Al respecto, en charla con el Escorpión Dorado, Ricardo Peláez señaló que como futbolista no solía tener mañas durante los partidos, fuera de algunas prácticas como levantar un poco más los brazos al momento de brincar por el balón y otras cuestiones que un delantero desarrolla para ganar ante los defensas.

Sin embargo, cuando el youtuber le cuestionó por acciones colmilludas, de esas que ahora el VAR revisa a fondo, compartió que en una ocasión sí se desquitó con un rival que le había soltado un golpe discreto en un festejo. "Un partido contra Santos, nos estaban atacando y yo al ser delantero estoy volteando hacia mi portería. Nos meten un gol y el defensa que estaba detrás de mí, sale a festejar y me mete un golpe, aquí atrás, hígado, pulmones. Me dobló".

"Te juro que es el golpe que más me ha dolido en mi vida y no había VAR. Estás en desventaja porque tienes jugadores atrás. Eso fue en el festejo de gol. Sí me desquité", y, apenado, reveló que le tiró un escupitajo al zaguero que le pegó. "Ofrezco una disculpa. Lo hice, me arrepentí, me expulsaron. Y aprendí. Me dio tanto coraje, me dieron como dos o tres partidos. Pero fue un gran aprendizaje", finalizó el exjugador.

Aunque Peláez no precisó en qué partido ocurrió, ni recordó el nombre del rival con quien tuvo ese encontronazo, podría tratarse de un compromiso entre Santos y América, en la Jornada 14 del torneo Verano 1998, y en el cual el delantero fue expulsado al minuto 86 en la cancha del Estadio Corona.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DAVID MEDRANO CRITICA LOS FICHAJES EUROPEOS DE LA LIGA MX Y LE ECHA LA 'CULPA' A GIGNAC