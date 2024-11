Rodrigo Aguirre no se olvida de Rayados: “La afición me sacó y hoy estoy en el mejor de México”

Rodrigo Aguirre vive uno de sus mejores momentos en Liga MX, misma que lo llevó a tener su primer llamado a la Selección Uruguaya para hacer su debut soñado haciendo gol.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para el delantero y es que, luego de llegar a Necaxa y posteriormente a Rayados tuvo un mal momento.

Aguirre tiene presente la dureza de la afición de Monterrey: “Nunca me había pasado que la gente de mi propio me abucheara, todo el estadio”, expresó para ‘Locos por el Futbol’ de Radio Del Sol 99.5 FM.

“Era un club necesitado de ganar algo, por lo que buscaban a alguien con quien agarrarse”, resaltó el apodado ‘Búfalo’.

Pese a las adversidades hoy se siente inmejorable: “De a poco me fueron apartando y me terminé yendo mal. La gente me sacó del club, pero agradezco esa situación porque aprendí un montón. Y así y todo logré llegar al mejor equipo de México.

Por ahora, Rodrigo Aguirre y las Águilas del América disputarán la Liguilla midiéndose al Toluca en los Cuartos de Final del Apertura 2024.

