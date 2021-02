Ruggeri explotó contra gobernantes que se vacunaron contra Covid-19: 'Ventajeros de mier...'

Explota contra los influyentes. Óscar Ruggeri, Campeón del mundo con Argentina en 1986 y actual comentarista de ESPN, estalló contra los jóvenes mandatarios argentinos que presumieron ser vacunados contra el Covid-19 antes de darle prioridad a las personas más vulnerables.

Durante una transmisión del programa 'Futbol 90', Ruggeri mostró su malestar ante el poco tacto que mostraron algunos dirigentes argentinos durante la emergencia sanitaria de Coronavirus.

“Esto es muy sencillo, señores: los esenciales deben ser vacunados primero. Por ejemplo, si van a empezar las clases los docentes deberían estar vacunados. Todos los esenciales más el presidente tienen que estarlo. Los demás, que son los intendentes, diputados, senadores con 40 años, 45... Les tendría que dar vergüenza.

"Señor Ginés (Ministro de Salud): mi mamá tiene 87 años y no está vacunada. Ella está encerrada en su casa y ustedes con 40 años ponen el brazo como diciendo 'vieron que yo me vacuné', como diciendo que no hay que tener miedo. No sean cancheros, no sean ventajeros de mierda. No me vengan… ¡verseros, verseros! Yo tengo posibilidades de vacunarme porque por ahí llamo a uno o al otro, pero ¿yo me voy a ir a vacunar antes que mi mamá?", explicó Ruggeri.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REAL MADRID: NUEVO DOCUMENTAL REVELARÁ LOS MAYORES SECRETOS DE 'LOS GALÁCTICOS'