Ruso Zamogilny sobre la fiesta de Salcedo: 'No puedes festejar porque te está yendo de la...'

El exfutbolista profesional, Damián 'Ruso' Zamogilny, explotó sobre la reciente fiesta de cumpleaños de Carlos Salcedo realizada en días pasados, y es que a pesar de los resultados negativos de Cruz Azul en el Apertura 2023, el defensa central de la Máquina celebró a lo grande.

El festejo de Salcedo disgustó al comentarista de TUDN, quien señaló que no se puede festejar cuando los resultados del equipo no acompañan.

"Yo estoy chapado a la antigua, yo vengo de una generación que, después de esto, después de perder, no se permite, no te lo puedes permitir. Puedes decir, no, loco este, cómo no vas a festejar, claro que no puedes festejar, porque te está yendo de la chingada, te está yendo mal en la cancha, perdón, pero te está yendo mal, no puedes festejar, no se puede festejar así", señaló Zamogilny en el programa "Línea de 4" de TUDN.

Asimismo, luego de las declaraciones emitidas por el exfutbolista del Puebla, quien respaldó estas palabras, fue Ricardo Peláez, quien comentó que en su época él trataba de no salir después de sufrir derrotas en los partidos.

"Yo no estoy hablando de fiestas, ni de comer en un restaurante, comemos en la casa porque no tengo los huevos para salir a la calle, porque me da vergüenza", sentenció el exdirectivo de Chivas.

Tras realizar su declaración en el programa, el "Ruso" Zamogilny, aseguró en Twitter, que pagará su respectiva multa económica impuesta por Televisa por decir la grosería al aire.

Pago mi multa por la grosería… https://t.co/u3LSo5Vrgk — Damián Zamogilny®️ (@RusoZamogilny) September 26, 2023

