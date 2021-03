Saturnino Cardozo presentó su nuevo libro: ‘Cardozo, Príncipe del Gol’

La historia que el goleador José Saturnino Cardozo escrbió en el futbol, ahora está plasmada en un libro titulado ‘Cardozo, Príncipe del Gol’. De la mano del periodista y escritor Guillermo Garduño, el exdelantero paraguayo plasmó vivencias y anécdotas de su etapa en las canchas.

El máximo romperedes del Toluca se dijo orgulloso de haber portado la camisa del los Diablos Rojos, equipo en el que se convirtió en una leyenda al ser campeón de goleo en cuatro ocasiones y con el que alcanzó cuatro campeonatos.

“Me siento orgulloso de haber portado casi 10 años la camiseta del Toluca. Tenemos montones de anécdotas con entrenadores, compañeros, está todo ahí. Cuando Sinha apenas llegó al Toluca le dije ‘tu mejor representante siempre va a ser tu rendimiento’, si tu rendimiento es malo no vas a tener la oportunidad de cumplir tus sueños”, declaró en conferencia.

Por otra parte consideró que los goleadores extranjeros viven momentos buenos y se debe aprovechar su presencia en el futbol mexicano, pero en su caso particular, nunca tenía en mente descansar o dejar de marcar, ya que su intención era cumplir sus sueños y hacer historia.

“Esos son los sueños que tenía. No levaba en mete cuántos goles llevaba en Toluca, yo disfrutaba los goles, no pasaba por mi mente ‘ya hice dos goles y esta semana me relajo’. Amo tanto esta profesión que me encanta entrenar y corregir errores”, expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CLÁSICO NACIONAL: DAVID FAITELSON LANZÓ NUEVA APUESTA AL BURRO VAN RANKIN