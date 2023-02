Shakira le 'cantó' a Piqué y Clara Chía en San Valentín; dedicatoria se hace viral

Shakira, Piqué y Clara Chía, en nueva polémica por canción viral. El Día de San Valentín también es una ocasión para recordar los desamores, y ese fue el caso de la colombiana. En su Instagram subió un video ‘cantándole’ al ex del Barcelona y a su joven novia.

La cafetalera se unió al trend de la canción “Kill Bill”, de la autoría de SZA. Dicha pieza está dedicada a las relaciones finalizadas e incluso fallidas.

El extracto de la canción de SZA que usó Shakira dice en español: “Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué aquí? Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola”.

En tan solo horas de su publicación, superó el millón de likes en el perfil de la autoría de “Pies descalzos, sueños blancos”.

