David Faitelson volvió a la polémica, pero ahora el no fue quien emitió la crítica, pues en esta ocasión el criticado fue él y nada más que por su compañero en ESPN, Hérculez Gómez, quien se fue con todo contra Faitelson por usar el término ‘Vaca Sagrada’ para ofender.

“A mí me molesta el término que usa de 'vaca sagrada' o las 'vacas sagradas', que lo usa David en sus redes. Me molesta porque es muy fácil tirarlo al aire, insultar, ofender. Creo que, para el periodista, de repente es demasiado fácil”, señaló el exjugador durante la emisión del programa ‘Ahora o Nunca’.

Inmediatamente Faitelson reviró su ofensiva y contratacó pidiéndole a Hérculez que ya dejara de hablar como futbolista, porque ahora es su colega. A lo que Gómez respondió con una fuerte comparación con el programa estelar de ESPN.

“David, es como si yo digo que, en Futbol Picante, urge sacar a las 'vacas sagradas'. Es una ofensa eso, ¿no?”, cuestionó. Sin embargo, Faitelson no cedió en su punto y rebatió el argumento: “No, ninguna ofensa. Si tienes razón, no es ninguna ofensa, punto. No sé a qué 'vacas sagradas' te refieras”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PRESUNTA VÍCTIMA DE DANI ALVES NECESITA MEDICAMENTOS POR LA ANSIEDAD: "ESTÁ ATERRADA DE MIEDO"