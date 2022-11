Sneijder aceptó que ‘no era penal’ sobre México en Brasil 2014: “¿Qué quieres que haga?”

Uno de los momentos más recordados, y también de los más dolorosos, de la historia moderna de la Selección Mexicana fue la eliminación a manos de Países Bajos en el Mundial de Brasil 2014. Aquella polémica jugada de Robben quedó grabada en la memoria del ‘mexa’.

Wesley Sneijder, exfutbolista perteneciente a La Naranja Mecánica de aquel Mundial, estuvo presente en Qatar 2022 y unos fanáticos ‘lo encararon’.

@SancadillaNorte OFICIAL! me lo acaba de confirmar W. Sneijder en Doha.. NO ERA PENAL… pic.twitter.com/N1EgmwRpoZ — Charlie Estefan (@charliestefan) November 25, 2022

El centrocampista, totalmente relajado, aceptó que la pena máxima marcada sobre el Tri no existió. “¿Era penal o no era penal?”, pregunta el fan mexicano. “No, no era penal. ¿Qué quieres que haga? (Fue) el árbitro”, respondió.

En aquel duelo de Octavos de Final, México abrió el marcador con un golazo de Giovani dos Santos al 48’. El mismo Sneijder igualó las papeletas para el 88’.

La acción del penalti surgió en tiempo agregado y Klaas-Jan Hunterlaard fue el encargado de liquidar el sueño mundialista de México.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ARGENTINA: MARADONA FUE HOMENAJEADO EN QATAR TRAS CUMPLIRSE DOS AÑOS DE SU MUERTE