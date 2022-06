Southgate: El seleccionador ingles consideró el término ‘Wags’ como irrespetuoso

Gareth Southgate, seleccionador inglés, dijo que el término 'Wags', con el que se describe a las mujeres y novias de los futbolistas, es "irrespetuoso".

El técnico fue preguntado por las parejas de los futbolistas por la posibilidad de que estas participen en un documental previo al Mundial de Qatar. Southgate, para mejorar el ambiente en torno al combinado nacional, permitió la convivencia de las parejas de los futbolistas durante la Copa del Mundo de Rusia, algo que no pudo repetirse durante la pasada Eurocopa, al jugar Inglaterra todos sus partidos en casa y por las restricciones respecto al covid.

"No creo que sea de mi incumbencia", dijo Southgate en rueda de prensa. "Pero no me gusta el término 'Wags' (que significa en inglés mujeres y novias). Me parece irrespetuoso. Son sus parejas y familia", añadió.

"Me sorprendería que los jugadores formaran parte de esto porque en lo que tienen que centrarse es en el futbol", añadió Southgate.

El término 'Wags' se popularizó en Inglaterra durante la disputa de la Copa del Mundo de 2006 gracias a la presencia de, entre otras, Victoria Beckham, mujer de David Beckham, en los partidos del combinado nacional.

