Taylor Swift usó un brazalete con el 87 de Travis Kelce en el juego de Kansas City Chiefs

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce terminó por confirmarse cuando ambos fueron vistos tomados de la mano de la mano en Nueva York la semana pasada. Y con ello el protagonismo de la cantante en la NFL no hizo más que acrecentarse.

Durante el partido entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, en la Semana 7 de la temporada, la artista asistió con una sudadera de Chiefs Kingdom, además que destacó por el peculiar banco que hizo con Brittany Mahomes, esposa de Patrick, en una de las anotaciones.

Pero además de eso, los fans notaron un peculiar accesorio que utilizó Taylor, pues asistió con un "friendship bracelet" con el número 87, el mismo que porta Travis en su jersey.

| Taylor está usando un friendship bracelet con el número 87 de Travis pic.twitter.com/OGTub2rhHs — Taylor Swift México (@tayswiftmex_2) October 22, 2023

¿Qué son los 'friendship bracelets' y su relación con Travis Kelce?

La costumbre de intercambiar pulseras de la amistad tomó fuerza este 2023, en The Eras Tour de Taylor Swift, por la letra de la canción You're on your own kid, en el album Midnights. "So make the friendship bracelets, take the moment and taste it", dice la canción de la artista estadounidense, y sus fans lo adoptaron la práctica de intercambiarlos como un gesto de complicidad y vínculo entre swifties.

Su relación con Travis Kelce es que el ala cerrada de los Chiefs reconoció en el podcast de su hermano Jason, que cuando asistió al concierto de Taylor en julio, quiso darle un 'friendship bracelet' con su número de teléfono, pero sin éxito.

Parece que fue a partir de ese momento que comenzó la interacción entre el jugador y la cantante, que ahora lleva en su muñeca el número 87, como confirmación de su relación.

