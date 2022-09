TB12: Gisele Bündchen dedicó mensaje a Brady previo al Dallas vs Bucs y la dejó 'en visto'

Gisele Bündchen, supermodelo brasileña, dedicó un mensaje de apoyo a su aún esposo, el quarterback de los Bucs Tom Brady, previo al juego entre Dallas Cowboys y Tampa Bay del domingo 11 de septiembre.

El tuit sorprendió pues la famosa pareja enfrenta un crisis matrimonial luego de que el atleta tomara la desición de continuar con su carrera en la NFL, así lo confirmaron fuentes allegadas a la familia.

"Let’s go @TomBrady! Let’s go Bucs!", escribió Bündchen minutos antes de que arrancara el encuentro.

Let’s go @TomBrady ! Let’s go Bucs ! — Gisele Bündchen (@giseleofficial) September 12, 2022

Hasta el momento, el mensaje tiene 4 mil 7 'Retweets', mil 672 'Tweets' citados, y 59,4 mil 'Me gusta', pero al parecer Brady no le dio tanta importancia, pues no hay una respuesta de su parte.

El jugador de los Bucs posteó un clip a primera hora de este lunes 12 de septiembre pero ni 'pío' sobre el tuit que le dedicó su esposa.

"Si fuera por mi esposa, me retiraría hoy. Anoche me lo dijo tres veces. Y yo le dije: ‘Qué pena, mi amor, pero me estoy divirtiendo mucho"', dijo Brady en 2017 para 'SiriusXM' luego de ganar el Super Bowl por quinta ocasión con los Pats.

