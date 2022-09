Moisés Muñoz recordó cuando su mamá le rompió una playera de América para que no la usara

Se la rompió. Moisés Muñoz, legendario arquero de las Águilas del América dejó en claro que es fiel aficionado al equipo desde que era pequeño, pues su primera playera azulcrema la tuvo desde los cuatro años.

De hecho, el exportero de Coapa recordó cuando su madre le rompió ese jersey, pues era tan aficionado que no se quería quitar la playera y se la llevaba a todos lados, por lo que desesperó a su mamá, quien se la terminó por romper.

“Es mi playera de cuando tenía cuatro años. Hay una historia de esta playera: era tan aficionado del América y todo el tiempo quería traer puesta la playera del América, para dormir para salir a la calle. Un día, mi mamá se enojó tanto porque no me quería quitar la playera que la rompió, la cortó con unas tijeras para que ya no me la pudiera poner”, contó para B de Burak. (a partir del minuto 2)

Entonces fue ahí cuando él estaba desconsolado por lo que había hecho su madre, pero ella no contó con que la abuela de Moisés iba a salir en su rescate, pues se la arregló para que se la volviera a poner.

“Imagínense cómo estaba yo llorando, pues era un niño de cuatro traumado. Y mi abuelita al verme llorar de esa manera pues inmediatamente agarró y la cosió y la volvió a dejar como pues como está”.

Por último, Muñoz recordó que en él no sabía decir “América” cuando estaba pequeño, sino que decía “pícala”, le cuenta su mamá.

