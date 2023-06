'Tecatito' Corona recibe críticas y burlas tras hablar con acento español durante entrevista

A pesar de no haber jugado en la Final de la Europa League, Jesús 'Tecatito' Corona dió de que hablar luego de que el Sevilla se coronara por séptima ocasión en la competencia.

Tras vencer a la Roma de José Mourinho en penaltis, la afición andaluz y el equipo festejaron el título con una gran algarabía; incluso, aficionados del Sevilla invadieron el campo para abrazar a los jugadores del cuadro sevillense.

Después de levantar la copa, ya en zona mixta, el extremo mexicano se dió a notar por mostrar un acento español durante una entrevista post partido.

Durante una plática con Lola Hernández, reportera de Fox Sports, 'Tecatito' Corona habló sobre lo sufrido que fue conseguir el título de Europa League, con esa peculiaridad en su acento.

"Es un campeonato de locos y ganarla es espectacular. Sevilla me ha transmitido mucho humanismo, esto es una familia y me siento parte de. Claro que me siento parte de esto. Se lo dedico a mi familia y a todo México", fue lo que declaró el extremo.

"EN SEVILLA SOMOS UNA FAMILIA Y ME SIENTO PARTE" ¡Tecatito no logró escaparse de @lolahernan! El mexicano habló sobre el campeonato de #EuropaLeaguexFSMX pic.twitter.com/zSwzg4cdpR — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 1, 2023

Luego de esto, el mexicano fue criticado en redes sociales y comparado con Andrés Guardado. Aficionados mexicanos señalaron que Guardado lleva más tiempo en España y sigue hablando como tapatío. De igual forma, César Montes también fue 'blanco' de críticas cuando recién llegó al Espanyol, pues tenía menos de un mes en el equipo y ya también se le notaba un acento español.

