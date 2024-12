'Tito' Villa y 'Ruso' Zamogilny, se enfrascan en discusión en redes sociales tras el Clásico Joven

Luego de que el América eliminara al Cruz Azul en las Semifinales del Apertura 2024, a través de redes sociales, Jorge el ‘Ruso’ Zamogilny, cargó contra los periodistas aficionados de la Máquina que se quejaron de las decisiones arbitrales en este partido. Algo, que, Emanuel ‘Tito’ Villa, desaprobó y ‘explotó’ contra el exjugador de Puebla.

“Me resulta increíble la lloradera que hay desde ayer de los “periodistas” identificados abiertamente con el Cruz Azul. De todos esos que se quejan del adelantamiento en la reanudación de juego no vi uno solo hablar de la reanudación de Piovi con balón en movimiento vs Tijuana. Ahí no lloraron igual. Y es en este punto donde claramente pierden toda credibilidad”, escribió el ‘Ruso’.

Tras esta publicación en su cuenta de X, el ‘Tito’ no tardó en responderle, e incluso, señaló que a Zamogilny “le salieron alas por conveniencia” y que está “ardido”.

“Es bastante normal que estés ardido y que hables mal de Cruz Azul y de los “periodistas identificados” como mencionas, cuando tus reacciones post victorias de la máquina eran como esta de la vuelta frente a Tijuana!

Dignidad, credibilidad? Todo sabemos desde hace rato que te salieron alas por conveniencia!”, respondió Villa acompañando su publicación con un video donde se observa al ‘Ruso’ reaccionando a la clasificación del Cruz Azul vs Tijuana en los Cuartos de Final.

En un partido lleno de polémica, el América derrotó al equipo celeste y se metió a la Final del Apertura 2024, donde se medirá a Rayados por el tricampeonato.

