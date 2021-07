Tom Daley tras medalla en Tokio 2020: 'Orgulloso de ser gay y campeón olímpico'

Luego de colgarse la medalla de oro en Tokio 2020 durante la Final de Clavados Sincronizados desde la Plataforma de 10 Metros, Tom Daley, clavadista británico, reconoció que es un orgullo tener orientaciones sexuales diferentes y demostrar que pudo colgarse la presea dorada en la justa veraniega.

“Me siento increíblemente orgulloso de decir que soy gay y también campeón olímpico. Cuando era más joven, pensé que nunca lograría nada por ser quien era. Ser campeón olímpico ahora solo demuestra que puedes lograr cualquier cosa.

“Salí del armario en 2013 y cuando era más joven siempre me sentí como el que estaba solo y era diferente y no encajaba. Había algo en mí que me decía que nunca iba a ser tan bueno como lo que la sociedad quería que fuera. Espero que cualquier joven LGBT pueda ver que no importa lo solo que te sientas ahora, no estás solo. Puedes lograr cualquier cosa”, explicó en conferencia con los medios.

TERMINAN CON HEGEMONÍA CHINA

Cabe recorda que Daley y Matty Lee de Gran Bretaña ganaron por un estrecho margen el salto sincronizado de 10 metros el lunes en los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que disgustó a la favorecida China y mantuvo a la potencia de los clavados lejos de cualquier posibilidad de un barrido dorado.

Daley y Lee totalizaron 471,81 puntos en la final, superando al dúo chino de Cao Yuan y Chen Aisen por 1.23 puntos. Cao y Chen se conformaron con la plata con 470,58.

