Travieso Arce: 'Tenía un viaje todo pagado para el SBLV y no quise ir; no me gusta'

Jorge Arce reveló que tenía un viaje todo pagado para Tampa Bay y disfrutar del Super Bowl LV, aunque asegura que lo rechazó, pues es un deporte que no le gusta.

"Seré el único que no le gusta, y que no está viendo el Super Bowl, y tenia invitación todo pagado a Tampa Bay y no quise ir, el problema es que todo mundo está viendo eso y no sé que hacer, denme un consejo que se hace en estos casos", publicó el Travieso en su Twitter.

Su tuit causó cientos de reacciones, pues es un evento al que muchos irían y más teniendo todo pagado, por lo que recibió comentarios en contra de su decisión.

De igual forma, el exboxeador mexicano afirmó que le entiente perfectamente al juego, aunque le aburre.

