'Tuca' Ferretti defiende la decisión de Jaime Lozano y explota contra Álvaro Morales

El proyecto de la Selección Mexicana con Jaime Lozano al mando hasta 2026 ha llegado a su fin. La cúpula de la FMF ha elegido a un nuevo timonel, y Lozano ha decidido dar un paso al costado.

Esta decisión ha generado una ola de reacciones, entre las cuales se destaca la del exdirector técnico y actual comentarista, Tuca Ferretti, conocido por sus opiniones francas y polémicas.

Tuca Ferretti dirigió un mensaje contundente a Jaime Lozano tras su salida del cuerpo técnico de la Selección Mexicana, decisión motivada por la llegada de Javier Aguirre como nuevo entrenador. A Jaime Lozano se le ofreció seguir como parte del cuerpo técnico del Tricolor, pero, al sentirse relegado, optó por retirarse.

Ricardo Ferretti expresó que lo que la Federación Mexicana de Futbol le hizo a Jaime Lozano fue una falta de respeto, apoyando la decisión de Lozano de abandonar su puesto.

En palabras de Tuca Ferretti, “En primer lugar, tú me apoyas, me dices que yo voy a ser el jefe del proceso, tú me dices que tengo todo el apoyo y después me vienes a fregar y ofrecerme ser auxiliar del que venga”. Ferretti subrayó que Lozano merece respeto y le envió un mensaje claro: “Te felicito Jimmy, no pierdas tu dignidad”.

