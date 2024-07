Jimmy Lozano aseguró que se va del Tri por mutuo acuerdo: 'Me voy con la cabeza en alto'

Jaime Lozano dejó de ser entrenador de la Selección Mexicana y apenas unos minutos después de que el Tri confirmara que no seguirá alfrente del equipo nacional, el 'Jimmy' apareció en redes sociales con una emotiva carta.

El exentrenador Tricolor aseguró que deja el puesto de mutuo acuerdo y se lleva el bonito recuerdo de haber dirigido a la Selección Mexicana.

“Es para mí un honor haber tenido la oportunidad de dirigir al equipo más importante de nuestro país. Llevo en mi mente y en mi corazón a cada uno de los jugadores y staff, les agradezco su compañerismo, profesionalismo y apoyo. A la afición tricolor, quiero expresarles mi gratitud por su respaldo y apoyo en los momentos difíciles y su reconocimiento en los logros alcanzados. Nunca dejen de apoyar, son parte muy importante de nuestra selección. Su compromiso y entrega incomparables”, se lee en el mensaje.

“Agradezco a mi familia, a mi esposa y a mis hijos por estar siempre presentes y por acompañarme en este camino. Sin duda, esta es una de las decisiones más difíciles que he tomado, sin embargo, pido a los medios no especular. Mi salida es una decisión personal, por una cuestión de valores y una diferencia en el rumbo del proyecto acordado. Me voy con la cabeza en alto, con experiencias únicas y con aprendizajes enormes”, añadió.

Tras más de un año en el cargo, el 'Jimmy' se va con saldo positivo en cuanto a victorias, aunque sus resultados deportivos no fueron los esperados, sobre todo en Copa América, en donde se fue eliminado en Fase de Grupos.

