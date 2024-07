'Chicharito' Hernández "responde" a sus detractores con un video en TikTok

Javier 'Chicharito' Hernández no ha tenido la fortuna de marcar gol desde su regreso a la Liga MX y hasta ahora solo lleva una anotación. Sin embargo, este martes dio una gran asistencia de zurda para el gol de Cade Cowell con el que Chivas abrió el marcador en su visita a los Gallos Blancos de Querétaro en la doble jornada del Apertura 2024.

Esta acción le valió a Hernández Balcázar para "burlarse" de las personas que le han criticado porque su rendimiento no ha sido el esperado desde que regresó al Rebaño.

'Chicharito' Hernández responde a críticas por medio de TikTok

Desde que se confirmó que el atacante regresaba a Chivas para el Clausura 2024, el atacante ha estado bajo escrutinio. Para mucha gente, su fichaje no fue más que una acción mediática por parte de Amaury Vergara y no precisamente un refuerzo en lo futbolístico; y aunque ambas partes lo negaron, el atacante pasó varias jornadas sin actividad por su lesión, además que en un par de ocasiones no viajó al mismo tiempo que el resto del grupo porque tenía alguna conferencia u otro evento.

A ello se suma su falta de gol, pues aunque y marcó en una ocasión y lleva algunos goles anulados, tanto en el torneo pasado como en el actual Apertura 2024 (uno de forma polémica el fin de semana ante Tijuana), el histórico goleador de la Selección Mexicana sigue sin pesar de cara al arco.

En este contexto fue que Chicharito publicó en TikTok un video titulado "El acabado y el que lo critica". El mismo es un clip del tiktoker 'La Cobra' que dice "El acabado" y da paso a una foto de Chicharito, antes de mostrar su asistencia de este martes en el Estadio Corregidora. Y en la parte de "El que lo critica" solo es la imagen de algo similar a un boing de mango, con googles, barba y un peinado peculiar.

El delantero no publicó nada más y el video ha recibido diferentes reacciones. Algunos usuarios se han reído con la publicación y otros han especulado para quién es la indirecta, mientras que unos cuantos le han señalado a Hernández que una asistencia en seis meses tampoco es un gran logro.

