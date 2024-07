Jorge Campos: “Estoy más cerca de ser DT que seguir cinco años más en la televisión” 

Frontal y siempre carismático, Jorge Campos habló en exclusiva con RÉCORD sobre su paso como analista en la televisión mexicana y su deseo de regresar al banquillo, tal y como sucedió hace más de 15 años cuando fue auxiliar en Selección Mexicana.

“La verdad estoy muy cómodo (en Azteca Deportes) porque nada más hago 37 comentarios (risas), tuve la ilusión, me preparé, estuve de auxiliar de La Volpe y sí me gusta. Estoy más cerca de eso (ser auxiliar o técnico) que seguir unos cinco años más en la televisión.

"Me sigo preparando, no tengo redes sociales, no aparezco con entrenadores y subo fotos con ellos en Europa , pero voy a todos lados del mundo, gracias a Dios me abren las puertas, voy a tener alguna oportunidad y la voy a aprovechar”, aseguró el exguardameta de Pumas, Cruz Azul y Galaxy, entre otros.

Por último, al ser cuestionado sobre la posibilidad de dirigir en alguna ocasión a Pumas, el ‘Inmortal’ sonrió y dejó la puerta abierta para que suceda más adelante.

“No sé, no me han dicho nada, en tres años quizá vengo a Pumas”, sentenció.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ¡REVENTÓN POR LOS 39! GUILLERMO OCHOA FESTEJA CUMPLEAÑOS CON CHRISTIAN NODAL EN MARBELLA