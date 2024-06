¡Un éxito! Mundial de la Kings League supera el millón de espectadores

Un éxito en la cancha y en las redes. La primera edición del Mundial de la Kings League cumplió con las expectativas al superar el millón de espectadores, tener un lleno en el Estadio BBVA y generar un espectáculo lleno de goles a lo largo de 11 jornadas.

México quedará en la historia de la Kings League al ser la sede del primer Mundial de esta competición, donde a lo largo de 59 partidos se registraron 400 goles entre Shootout, penaltis, penaltis presidente, goles dobles y anotaciones normales, arrojando un promedio de 6.7 anotaciones por compromiso, lo que provocó que la Kings League Arena estuviera llena para vivir cada uno de los compromisos.

Pero esto no se quedó únicamente en la CDMX, ya que para el Final Four el Gigante de Acero demostró que está nueva forma de jugar al futbol está ganando popularidad a pasos agigantados, ya que logró concentrar a 51 mil 237 personas, dando como resultado un lleno total para ver el Final Four y el show musical.

Respecto a la audiencia digital, la página especializada en datos y estadísticas de emisiones, TVTOP España, reveló que la Kings League tuvo una audiencia promedio de 675 mil personas y un pico de un millón 40 mil usuarios, el cual se alcanzó durante la final entre Porcinos y G3X.

Cabe destacar que a estos números habrá que sumarle los que haya registrado cada una de las televisoras que compró los derechos de transmisión, los cuales no se han dado a conocer, pero posiblemente no tardarán en darlos en conocer, reflejando la audiencia que tuvo a nivel internacional fuera de Twich y Youtube.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿GUARDIOLA A LA NBA? PEP 'ASESORA' AL COACH DE CELTICS PARA VENCER EN LAS FINALES A LOS MAVS