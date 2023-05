México es un paraíso y todos en el mundo lo saben. Usain Bolt no es la excepción y aseguró que cada que viene al país se va más enamorado de lo que llegó.

"Amo a México, no es la primera vez ni la última que vengo. Me encanta su gente, su comida, voy a pescar en Los Cabos, me encanta estar aquí", indicó el exvelocista, ganador de ocho medallas en Juegos Olímpicos.

El tequila y los antojitos son parte fundamental de la amplia gastronomía mexicana, pero hay algo que en particular hace feliz al jamaicano: las quesadillas.

"No es por estar en México, pero le encantan las quesadillas. Me aseguré anoche de comer quesadillas en este viaje", apuntó.

Ahora es hombre de familia

Después de su carrera deportiva, una de las más grandes en la historia del olimpismo, Usain Bolt se ha enfocado en ser de nuevo el mejor en algo: la paternidad.

"Ahora tengo una familia, dos niños y una niña y me mantengo bastante ocupado. Tienen mucha energía y siempre quieren hacer algo, eso me mantiene activo. He tratado de asegurarme de ser un buen ejemplo para ellos y de poder proporcionales lo que necesitan", comentó en su visita a México.

Para forjar su carrera y su carácter familiar, el padre el exvelocista fue fundamental, pues siempre lo inspiró a ser mejor en cada aspecto de la vida.

"Mi papá me inspiró, siempre me mostró cómo hacer las cosas y no solo lo decía, sino que me enseñaba. Siempre tomo su consejo y es mi mayor inspiración", añadió el ganador de ocho medallas de oro en los Juegos Olímpicos.

