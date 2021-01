Usain Bolt: Inició 2021 con video musical 'Living The Dream'

El jamaicano Usain Bolt, el máximo velocista en la historia y ocho veces campeón olímpico, incursiona en el mundo de la música lanzando su nuevo sencillo, Living The Dream, una canción con un ritmo muy urbano junto a NJ.

"Ok. Entiendo que mi verso fluye demasiado rápido. Me pregunto si es porque soy el hombre más rápido con vida. Ok, para la próxima canción intentaré hacerlo más despacio y podrás escucharme", escribió Bolt en sus redes sociales una vez se dio el lanzamiento de la canción.

En el tema se centra en motivar a la gente a luchar para alcanzar sus sueños a ritmo de rap.

La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas, mientras que en YouTube “LivingThe Dream” ya superó las 135 mil reproducciones.

Además de sus ocho medallas olímpicas de oro, Bolt también ostenta 14 medallas de campeonatos mundiales (11 de oro, dos de plata y una de bronce), y es el dueño del récord mundial de los 100 metros, con 9,58 segundos, que logró en el Mundial de Berlín en 2009.

